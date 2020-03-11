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КХЛ

"Витязь" договорился о новом контракте с призером молодежного ЧМ по хоккею Пыленковым

Также соглашение с клубом продлит Данила Моисеев

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Подмосковный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" подпишет новое соглашение с серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года защитником Даниилом Пыленковым. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер "Витязя" Игорь Варицкий.

"Мы согласовали новые контракты с Данилой Моисеевым и Даниилом Пыленковым. Эти молодые ребята хорошо проявили себя по ходу сезона", - сказал Варицкий.

На счету 19-летнего Пыленкова 5 очков (1 шайба + 4 передачи) в 48 матчах завершившегося регулярного чемпионата. В четырех встречах плей-офф он отметился результативной передачей. На счету 21-летнего Моисеева 10 (6+4) очков в 53 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф очков он не набрал.

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