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Зимние олимпийские виды спорта

Шоу фигуристов будет разделено на два выступления с допустимым количеством зрителей

На каждом шоу будет закрыт верхний ярус трибун с тем, чтобы количество зрителей не превышало нормы в 5 тысяч человек

ТАСС, 11 марта. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разделит шоу с участием сильнейших российских фигуристов в Москве на два выступления с допустимым количеством зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.

Шоу состоится 29 марта на арене "Мегаспорт". Первое выступление начнется в 13:00 мск, второе - в 17:00 мск. На каждом шоу будет закрыт верхний ярус трибун с тем, чтобы количество зрителей не превышало допустимой нормы.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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