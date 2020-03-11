Хуснуллин высоко оценил ледовый дворец в Иркутске, где пройдут матчи ЧМ по хоккею с мячом

ИРКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Новый крытый ледовый дворец "Байкал" в Иркутске, который в марте примет матчи чемпионата мира по хоккею с мячом, станет спортивным объектом мирового уровня и украшением города. Такое мнение высказал в среду журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Я посмотрел здесь строящийся ледовый комплекс. Хочу сказать, что это объект мирового уровня. Сделано на хорошем уровне, соотношение цена-качество получилось. Надо его достойно закончить, сделать благоустройство, парковочное пространство, подходы - и он станет явным украшением города", - сказал Хуснуллин.

Объект стоимостью 6,3 млрд рублей возводит кемеровская компания "СДС-Строй". Финансирование выделено из федерального и областного бюджетов. Спортивное сооружение сможет вместить около шести тысяч зрителей.

Особенностью арены станет то, что ее можно будет трансформировать под разные виды спорта. В спорткомплексе будет ледовая арена, конькобежные дорожки, два тренажерных, спортивный, хореографический залы, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиница, раздевалки, тренерские, судейские и другие административные и вспомогательные помещения.

Матчи чемпионата мира в дивизионе А пройдут в крытом ледовом дворце "Байкал" с 29 марта по 5 апреля.