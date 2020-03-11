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Футбол в России

Вилков рассудит матч 22-го тура РПЛ "Ростов" - "Локомотив"

Игра пройдет 15 марта в Ростове-на-Дону

ТАСС, 11 марта. Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром на матч 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч "Ростов" - "Локомотив" пройдет 15 марта в Ростове-на-Дону, начало - 19:00 мск.

22-й тур начнется в пятницу матчем между грозненским "Ахматом" и московским "Динамо". Главным арбитром встречи будет Виталий Мешков (Дмитров).

14 марта пройдут три игры. Матч "Оренбург" - "Спартак" (Москва) рассудит Василий Казарцев (Санкт-Петербург). На игре между петербургским "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" будет работать Владимир Москалев (Воронеж). Встречу "Арсенал" (Тула) - "Рубин" (Казань) будет обслуживать Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

В воскресенье "Сочи" сыграет с "Краснодаром", эту встречу рассудит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Николай Волошин (Смоленск) назначен главным судьей матча ЦСКА - "Уфа". 22-й тур завершится 16 марта встречей между "Тамбовом" и самарскими "Крыльями Советов", где главным судьей будет Сергей Карасев (Москва).

Теги
Российский футбол
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