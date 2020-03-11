МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями по указу мэра о запрете на массовые мероприятия. Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций организации.

Согласно указу Сергея Собянина, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. В течение месяца в Москве в рамках чемпионата России по футболу будет сыграно пять встреч.

"РФС обратился к правительству Москвы за дополнительными разъяснениями", - сообщили в службе.