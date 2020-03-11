{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РФС обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями по указу мэра

Согласно указу Сергея Собянина, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями по указу мэра о запрете на массовые мероприятия. Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций организации.

Согласно указу Сергея Собянина, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. В течение месяца в Москве в рамках чемпионата России по футболу будет сыграно пять встреч.

"РФС обратился к правительству Москвы за дополнительными разъяснениями", - сообщили в службе.

Теги
Российский футболРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
НОК Греции: генеральная репетиция церемонии зажжения олимпийского огня прошла гладко
Репетиция была закрыта для зрителей и журналистов из-за опасений распространения коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС