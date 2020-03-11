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Олимпиада-2020 в Токио

Генеральная репетиция церемонии зажжения олимпийского огня прошла гладко

Репетиция была закрыта для зрителей и журналистов из-за опасений распространения коронавируса
Описание
© Юрий Малинов/ТАСС

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 11 марта. /Спец. корр. ТАСС Юрий Малинов/. Генеральная репетиция церемонии зажжения олимпийского огня для Игр-2020 в Токио прошла в среду в Древней Олимпии гладко, без каких-либо проблем. Об этом сообщили ТАСС в Национальном олимпийском комитете (НОК) Греции.

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Репетиция была закрыта для зрителей и журналистов из-за опасений распространения коронавируса. Факел с огнем зажгла при помощи параболического зеркала от солнечных лучей верховная жрица Ксанти Георгиу. Хореографом церемонии выступила Артемис Игнатиу, а музыку для церемонии сочинил композитор Яннис Псимадас.

Церемония олимпийского огня пройдет 12 марта в присутствии президента Греции Прокописа Павлопулоса, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и главы НОК Греции Спироса Капралоса. Она также будет закрыта для публики, отметили в НОК.

После зажжения огня стартует эстафета олимпийского огня, которая пройдет 3200 км по территории Греции и завершится 19 марта на афинском стадионе "Панатинаикос", где огонь передадут организаторам Игр.

© Юрий Малинов/ТАСС

Зажжение огня в Древней Олимпии является символом, который соединяет античные игры с современными, связывая Олимпию с тем городом, где будут проходить очередные Олимпийские игры.

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Олимпиада-2020 в Токио
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