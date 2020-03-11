РУСАДА в 2020 году выявило 50 случаев нарушения правил доступности для тестирования

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе и феврале 2020 года выявило 50 случаев нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования. Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В феврале нашими сотрудниками было выявлено 20 нарушений правил доступности для тестирования, в январе - 30, - сообщила Пахноцкая. - В 31 случае речь идет о пропущенных тестах, в 19 - о непредоставлении информации о местонахождении".

В 2019 году РУСАДА зафиксировало 312 нарушений правил доступности для тестирования (239 - пропущенные тесты, 73 - непредоставление информации о местонахождении).

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

В 2018 году была закончена обработка 349 нарушений правил доступности для тестирования, при этом 84 случая не были признаны таковыми. В 2017 году было выявлено 173 нарушения (150 признаны).