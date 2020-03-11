Баскетбольный ЦСКА ограничит посещаемость матчей на этапе продажи билетов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА будет ограничивать посещаемость домашних матчей на этапе продажи билетов в связи с соответствующим указом мэра Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба московской команды.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек. Директива введена из-за угрозы заражения коронавирусом и действует до 10 апреля. ЦСКА проводит домашние матчи во дворце "Мегаспорт" и в УСК ЦСКА.

"Ограничение посещаемости клуб будет осуществлять на этапе продаж. Из доступа будет выведена часть секторов "Мегаспорта". По уже проданным билетам на закрытые сектора: болельщикам будут предложены варианты замены. В УСК ЦСКА ограничение будет естественным - по вместимости арены, рассчитанной именно на 5000 зрителей", - сообщили в пресс-службе ЦСКА.

До 10 апреля московский клуб проведет шесть домашних матчей в Единой лиге ВТБ и Евролиге.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.