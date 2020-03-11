У итальянки Канниццаро не обнаружили коронавирус. Бой с Очигавой состоится

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Итальянка Анджела Амира Канниццаро прошла медицинские проверки перед боем за титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) против россиянки Софьи Очигавы и будет участвовать в поединке. Об этом ТАСС сообщил промоутер Очигавы Сергей Завилейский.

"Амира прошла обследования в Италии, потом - по прилете в Шереметьево, а также углубленное медицинское обследование в Казани. Бой состоится", - сказал Завилейский.

Очигава, объявившая о возобновлении карьеры, встретится с Канниццаро в Казани 12 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.