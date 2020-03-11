Более 50 паралимпийцев из России вошли в международный пул допинг-тестирования на 2020 год

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) включил в свой регистрируемый пул допинг-тестирования на первый квартал 2020 года 54 российских паралимпийцев. Согласно материалам, предоставленным ТАСС пресс-службой МПК, Россия занимает первое место в мире по представительству спортсменов в этом списке.

Новый международный пул допинг-тестирования состоит из 284 паралимпийцев, из которых 54 выступают за Россию. В их число вошли 18 представителей легкой атлетики, 5 - горнолыжного спорта, 18 - биатлона и лыж, семеро пауэрлифтеров и шестеро пловцов.

Россия занимает первое место по числу спортсменов, включенных в пул тестирования МПК на первый квартал 2020 года. Вторыми идут украинцы (41), третьими - представители Ирана (28).