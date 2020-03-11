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Бокс

Минспорт Татарстана разрешил проводить бой Очигава - Канниццаро со зрителями

Поединок пройдет 12 марта в Казани

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Бой между итальянкой Анджелой Канниццаро и россиянкой Софьей Очигавой за титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) пройдет в Казани со зрителями. Об этом ТАСС сообщил промоутер Очигавы Сергей Завилейский.

"Мы общались с министром спорта республики и получили разрешение проводить турнир со зрителями", - сказал Завилейский.

Ранее он рассказал ТАСС, что Канниццаро по прибытии в Россию прошла углубленное медицинское обследование. У спортсменки не выявлен коронавирус. Италия входит в число стран с наибольшим количеством случаев заражения.

Очигава, объявившая о возобновлении карьеры, встретится с Канниццаро 12 марта.

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Бокс
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