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Нью-Йоркский полумарафон отменен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти 15 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нью-Йоркский полумарафон, запланированный на 15 марта, отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

"Мы понимаем, что в это непростое время отмена Нью-йоркского полумарафона станет разочарованием для многих, - говорится в сообщении пресс-службы. - Ресурсов, необходимых для организации соревнования в нынешних условиях на улицах Бруклина и Манхэттена с участием 25 тыс. бегунов, оказалось недостаточно. На прошлой неделе организаторы усердно работали над корректировкой планов. Но, к сожалению, стало ясно, что мы не сможем обеспечить безопасность участников полумарафона, волонтеров, обслуживающего персонала и зрителей".

1 марта состоялся Токийский марафон, который из-за угрозы распространения коронавируса прошел без участия бегунов-любителей. В соревновании приняли участие только 200 профессиональных атлетов. Местных жителей также призывали не собираться большими группами по пути следования маршрута марафона.

По последним данным в США число выявленных случаев заражения новым коронавирусм достигло 975, 31 человек умер.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
Летние неолимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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