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Зимние олимпийские виды спорта

Призер ОИ-2014 Олюнин впервые после травмы выступил на соревнованиях по сноуборд-кроссу

Победу одержал Даниил Дильман

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр Николай Олюнин занял второе место на финальном этапе Кубка России по сноуборд-кроссу, эти соревнования стали для него первыми после полученной в 2018 году травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации сноуборда России.

Олюнин в феврале 2018 года получил травму в полуфинале олимпийских соревнований по сноуборд-кроссу. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Спортсмен перенес несколько операций в Южной Корее и Германии и пропустил прошлый сезон.

Заключительный этап Кубка России по сноуборд-кроссу прошел в среду в Миассе. Победу одержал Даниил Дильман, Олюнин стал вторым, третье место занял Данила Баранов.

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.

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Зимние олимпийские виды спорта
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