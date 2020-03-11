Сноубордист Олюнин намерен принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Китае

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюнин намерен завоевать олимпийскую лицензию и принять участие в зимних Играх 2022 года в Пекине. Об этом спортсмен в среду рассказал ТАСС.

В феврале 2018 года во время полуфинала соревнований по сноуборд-кроссу на Олимпиаде в Южной Кореи Олюнин получил травму. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Спортсмен перенес несколько операций в Южной Корее и Германии и пропустил прошлый сезон. В среду он выступил на финальном этапе Кубка России и занял второе место, позднее спортсмен намерен принять участие в чемпионате России в Красноярске.

"Впереди все лето, много времени, чтобы набрать форму. Следующий сезон предолимпийский, уже нужно отбираться на Олимпийские игры, - сказал Олюнин. - Работы много, но у меня есть команда, тренеры, так что буду заниматься. Сейчас моя основная задача - отобраться на Олимпийские игры и заниматься своим любимым делом".

"Я очень люблю свою дисциплину, живу и горю этим. Делаю все возможное, чтобы выиграть чемпионат России и вернуться на этапы Кубка мира", - добавил собеседник ТАСС.

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.