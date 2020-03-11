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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная Финляндии по бенди примет решение по участию в ЧМ-2020 в течение двух дней

Турнир пройдет в Иркутске, ранее от участия из-за коронавируса отказалась сборная Казахстана

ТАСС, 11 марта. Сборная Финляндии по хоккею с мячом примет решение относительно участия в чемпионате мира 2020 года в течение двух дней. Об этом заявил главный тренер финской команды Ари Холопайнен в интервью шведскому порталу Bandypuls.

40-й чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Иркутске с 28 марта по 5 апреля. Холопайнен отметил, что команда примет решение после консультаций с правительством страны и национальным олимпийским комитетом.

"Мы постоянно на связи с Федерацией бенди Финляндии, - сказал Холопайнен. - Многие страны предпринимают целый комплекс мер [по борьбе с коронавирусом], и мы должны это учитывать. Это довольно сложная ситуация. До чемпионата мира осталось две недели, и мы должны принять решение завтра-послезавтра".

Ранее стало известно, что сборная Казахстана не примет участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в России. Власти республики рекомендовали своим спортсменам не приезжать в страны, где были выявлены случаи заражения коронавирусом. На чемпионате мира выступят сборные России, Швеции, Норвегии, США, Германии и Эстонии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

Теги
ФинляндияЗимние олимпийские виды спорта
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