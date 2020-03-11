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В Олимпии пустуют гостиницы после решения зажечь огонь Игр-2020 без публики

В среду состоялась генеральная репетиция зажжения олимпийского огня
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© AP Photo/Thanassis Stavrakis

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /ГРЕЦИЯ/, 11 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Гостиницы в Древней Олимпии остались практически без гостей после решения национального олимпийского комитета Греции провести в среду генеральную репетицию, а в четверг саму церемонию зажжения олимпийского огня для Игр-2020 в Токио без публики. Кроме того, ударом по туризму стало решение греческого правительства отменить на пару недель образовательные экскурсии внутри страны.

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В итоге Древняя Олимпия, куда обычно на церемонии зажжения олимпийского огня съезжаются тысячи зрителей, напоминает сейчас пустынный город. Продавец Йоргос из находящегося в центре города магазина "Греческие сувениры" пожаловался корреспонденту ТАСС: "Ситуация плохая: практически никто не приехал на церемонию зажжения олимпийского огня, которая пройдет в святилище Древней Олимпии 12 марта".

"Еще несколько дней назад все гостиницы были забронированы, не было свободных мест, а потом почти все отменили свои приезды, и отели стоят пустые, а некоторые вообще закрылись, так как национальный олимпийский комитет принял решение проводить церемонию зажжения олимпийского огня без зрителей из-за опасений распространения коронавируса. А античный стадион в Древней Олимпии принимает 10 тыс. зрителей, вы представляете, сколько там могло быть гостей?" - сокрушается Йоргос.

Из туристов никого, кроме японцев

Действительно, на улицах Древней Олимпии немало закрытых магазинов и кафе. В городке, в котором постоянно сновали толпы людей, сейчас практически нет туристов. Изредка попадаются лишь японцы - члены делегации и журналисты, приехавшие на церемонию зажжения олимпийского огня. Григорис, официант ресторана "Полиевстон", находящегося в самом центре города, рассказал, что численность туристов в Олимпии упала в 10 раз. "Сезон уже начался. Обычно в это время на археологическую площадку Древней Олимпии приезжают многочисленные группы туристов, а также школьников. Как правило, это образовательные экскурсии учащихся из Франции и Италии. Сейчас тут из-за ситуации с коронавирусом в этих странах никого нет. Все образовательные туры отменены. Туризм упал на 90%", - сказал он.

В среду на археологической площадке Древней Олимпии прошла генеральная репетиция церемонии зажжения олимпийского огня для Игр-2020 в Токио. Журналистов на нее не пустили. Полицейские охраняли ворота на площадку и пропускали только тех, у кого была аккредитация участника церемонии. В результате репортерам и фотожурналистам пришлось переместиться на автодорогу, которая проходит над развалинами античного храма Геры и древним стадионом и ведет в сторону Международной олимпийской академии. Там, кстати, оборудован пресс-центр, но, как сообщили в НОК Греции, и он будет в четверг закрыт, опять же по соображениям недопущения распространения коронавируса.

Репортерам пришлось вести фото- и видеосъемку генеральной репетиции церемонии зажжения огня с расстояния, причем в довольно сложных условиях, так как часть развалин закрывали забор и кусты. Но, как сообщили в НОК, в целом генеральная репетиция прошла гладко, "без каких-либо проблем". И сама церемония зажжения олимпийского огня, которая состоится в присутствии президента Греции Прокописа Павлопулоса, президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и главы НОК Греции Спироса Капралоса, тоже будет закрыта для публики. На ней будут присутствовать лишь около 70 официальных лиц.

Уникальное представление

Артемис Игнатиу, художественный руководитель и хореограф театрализованного представления, которое обычно проходит в рамках церемонии зажжения олимпийского огня, рассказала журналистам, что в театральную труппу церемонии входят 55 жриц и куросов (античных юношей). "Все они танцоры и актеры. В этом году в церемонии будет несколько новшеств. Хореография этого года вдохновлена изображениями с архаичных ваз, фресок, а также статуями. Мы будем оживлять эти образы с помощью музыкальной композиции композитора Янниса Псидамаса", - сообщила она. По ее словам, композитор помогает хореографу "найти звуки из древности, темпы, которые вдохновлены греческой традицией". Каждая церемония зажжения и передачи огня является уникальной, подчеркнула Игнатиу. "Ничто не повторяется - ни музыка, ни хореография, ни идея, вы всегда будете видеть что-то другое", - сказала хореограф, пожелав удачи Токио в проведении Олимпийских игр.

Актриса Ксанти Георгиу, исполняющая роль верховной жрицы, участвует в церемониях зажжения олимпийского огня в Древней Олимпии с 2008 года. "Роль верховной жрицы - это величайшая честь и большая ответственность, - считает Георгиу. - Олимпийский огонь - это рождение греческого света, он отправляет сигналы о мире, взаимопонимании и сотрудничестве между народами". "За 12 лет моего участия в церемониях зажжения и передачи огня в качестве жрицы и верховной жрицы я поняла, что символика пламени означает уважение к жизни и человеческому существованию", - сказала она.

По словам актрисы, участие в церемониях зажжения олимпийского огня - "это поразительный опыт, уникальный". "Меня каждый раз охватывает благоговение. Нахождение на античной археологической площадке Древней Олимпии, природа, тишина и спокойствие - все это как будто участвует вместе с нами в общей композиции. Наш хореограф Артемис Игнатиу создает такие условия, чтобы вся команда действовала как единое тело, обладающее единым дыханием", - пояснила Георгиу.

"Я помню первый раз, как меня пробила дрожь, когда зажегся огонь. Я подумала: "Вот оно - огонь снизошел. Мне казалось, будто это какой-то сон. Я мечтала, чтобы это произошло, и это сбылось". И когда я посмотрела по сторонам, то увидела, что вся команда плачет, вот такие чувства были у нас всех", - вспоминает актриса.

Отработано на многочисленных репетициях

По словам Георгиу, конечно, существует творческая тревога, страстное желание, чтобы все прошло хорошо. "Но внутри я чувствую и уверенность, что все так и будет, потому что мы очень давно проводим репетиции", - заверила верховная жрица, поблагодарив национальный олимпийский комитет за то, что впервые в истории Греции две женщины будут первым и последним факелоносцами эстафеты олимпийского огня. "Это очень волнительно и трогает от души", - сказала она.

НОК сообщил, что первым факелоносцем эстафеты олимпийского огня по Греции, стартующей в четверг в Древней Олимпии, станет олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки. На стадион "Панатинаикос" в Афинах 19 марта огонь принесет Екатерини Стефаниди, греческая прыгунья с шестом, олимпийская чемпионка 2016 года, чемпионка мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы (2016, 2018), призер чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр 2012 года. 19 марта в Афинах пройдет торжественная церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр в Токио.

Теги
ГрецияОлимпиада-2020 в ТокиоРаспространение коронавируса нового типа
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