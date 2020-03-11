РУСАДА в январе - феврале получило девять запросов на терапевтическое исключение

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе и феврале 2020 года получило от российских спортсменов девять запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE). Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В первый месяц года РУСАДА получило семь запросов от спортсменов, во второй - два", - заметила Пахноцкая.

В 2019 году в РУСАДА поступило 104 запроса на TUE, в 2018-м - 101.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.