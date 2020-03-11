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Матчи Лиги Европы "Севилья" - "Рома" и "Интер" - Хетафе" перенесены из-за коронавируса

Встречи должны были пройти в четверг
Описание
© EPA-EFE/Julio Munoz

ТАСС, 11 марта. Первый матч 1/8 финала Лиги Европы по футболу между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" перенесен на неопределенный срок в связи с распространением в Испании заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча в Севилье была запланирована на 12 марта, до этого сообщалось, что встреча должна пройти без зрителей. В среду "Рома" не смогла попасть на территорию Испании в связи с запретом местных властей на приземление. Ранее правительство Испании приняло решение временно прекратить прямое авиасообщение с Италией с 11 до 25 марта из-за распространения коронавируса.

Также перенесен матч "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания), который должен был пройти в тот же день в Милане. Решение о проведении этих игр будет вынесено УЕФА позднее. Ответные встречи команд запланированы на 19 марта.

Во вторник в Испании при пустых трибунах состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской "Валенсией" и итальянской "Аталантой" (3:4).

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 10 тыс., умер 631 человек. В Испании выявлено более 2 тыс. случаев, 47 человек умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

Теги
Вспышка коронавируса в Южной Корее
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