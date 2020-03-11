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Сборная России по футболу проведет товарищеский матч со шведами при пустых трибунах

Игра в Стокгольме 28 марта состоится без зрителей из-за коронавируса
Футболисты сборной России Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Товарищеская футбольная встреча между сборными Швеции и России пройдет без зрителей. 

Управление здравоохранения Швеции направило в среду в кабинет министров предложение о временном запрете любых мероприятий с участием более 500 человек из-за вспышки коронавируса.

"В этой ситуации нужно нести ответственность не только за спорт, но и за общество в целом, - отметил он. - Матч будет сыгран, но без зрителей. Мы сообщим всем, кто купил билеты, как вернуть деньги", - сказал Шёстранд.

Встреча пройдет в Стокгольме 28 марта. Товарищеская игра между сборными Молдавии и России в Кишиневе 31 марта также пройдет при пустых трибунах.

Согласно последним данным, в королевстве подтверждено 486 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших находится в Стокгольме (233). 11 марта в связи с болезнью в стране умер первый пациент.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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