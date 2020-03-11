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КХЛ

КХЛ запросила у мэрии Москвы разъяснения по проведению матча "Спартак" - "Динамо"

Встреча пройдет 12 марта

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Федерация хоккея России (ФХР) отправили запрос в мэрию Москвы с просьбой дать разъяснения относительно порядка проведения матча первого раунда Кубка Гагарина "Спартак" - "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Встреча состоится 12 марта на "ЦСКА-Арене", вмещающей более 12 тыс. зрителей.

"КХЛ проведены консультации со всеми заинтересованными сторонами, задействованными в организации матча. На данный момент финальное решение вырабатывается. Лига совместно с ФХР отправила официальное письмо на имя мэра Москвы С. С. Собянина с просьбой дать разъяснения о порядке проведения матча с повышенным зрительским интересом 12 марта 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

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