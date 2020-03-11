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Массовый спорт

Алина Загитова провела авторскую тренировку в Москве

Мероприятие посетили около 150 человек

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова стала ведущей открытой тренировки в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие прошло на территории дизайн-квартала "Хлебзавод", на него можно было попасть по предварительной записи. 17-летняя спортсменка проводила занятие в течение двадцати минут, на котором презентовала авторскую программу тренировок. Мероприятие посетили около 150 человек.

В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место. В декабре она объявила о приостановлении соревновательной карьеры. Фигуристка не выступила на чемпионате России в Красноярске, который являлся отборочным турниром к чемпионату Европы.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18). Она стала первой российской фигуристкой, которой удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании, и второй - в мире (первой была южнокореянка Ким Ён А).

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