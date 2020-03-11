Логинов выступит на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов выйдет на старт спринтерской гонки на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе национальной команды.

Гонка пройдет 12 марта. Логинов мог пропустить старт в связи с недомоганием, которое в минувшее воскресенье не позволило ему выступить в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

В спринте Россию также представят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

Этап в Контиолахти продлится до 15 марта, в программе соревнований также значится гонка преследования, смешанная эстафета и сингл-микст.