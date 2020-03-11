"Нижний Новгород" обыграл "Дижон" во втором матче 1/8 финала баскетбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 11 марта. Российский клуб "Нижний Новгород" дома победил французский "Дижон" со счетом 88:79 во втором матче 1/8 финала баскетбольной Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист российской команды Евгений Бабурин, набравший 22 очка. В составе гостей больше всех очков набрал Ричард Соломон (18). Дабл-дабл на счету центрового "Нижнего Новгорода" Террела Паркса (14 очков + 10 подборов).

Счет в серии до двух побед стал 1-1. В первом матче "Нижний Новгород" проиграл в гостях со счетом 73:88. Решающая встреча пройдет 18 марта в Дижоне.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья", которая в финале обыграла испанский "Тенерифе". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.