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Футбол в России

Газизов: решение РПЛ по матчам в Москве говорит о заботе о безопасности людей

На играх будет присутствовать не более пяти тысяч человек

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Российской премьер-лиги (РПЛ) ограничить количество зрителей на столичных матчах чемпионата России из-за угрозы коронавируса говорит о том, что безопасность и здоровье людей является самым важным фактором. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

В среду пресс-служба РПЛ сообщила о том, что в связи с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", последующим внесением изменений от 10 марта и разъяснением Российского футбольного союза на матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги будет допущено до 5 тыс. человек с учетом команд, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры. О решениях, связанных с последствиями ограничения аудитории, будет сообщено дополнительно. Ограничения будут действовать до 10 апреля, в этот период времени в Москве пройдет пять игр, включая матчи "Уфы" с ЦСКА 15 марта и "Спартаком" 5 апреля.

"Мы свяжемся с коллегами из ЦСКА и решим, что будем делать. Сейчас безопасность и здоровье людей - самый важный фактор, а остальное подождет", - сказал Газизов.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 28. Шестеро заболевших находятся в Москве, двое - в Московской области.

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