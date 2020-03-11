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Футбол в России

Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург" в перенесенном матче 18-го тура РПЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1
Александр Кокорин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 11 марта. /ТАСС/. "Сочи" обыграл со счетом 5:1 "Оренбург" в перенесенной встрече 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

В составе "Сочи" голы забили Александр Кокорин (35-я минута, с пенальти, 62), Андрей Мостовой (73) и Кристиан Нобоа (78). У "Оренбурга" отличился Джоэль Фамейе (85). На 24-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Тимур Аюпов.

Кокорин вышел на поле в третьем матче РПЛ кряду, в них он записал на свой счет три мяча. Ранее он отличился в первом матче с октября 2018 года, забив в 20-м туре тульскому "Арсеналу" (1:2). Кокорин забил свой 61-й мяч в чемпионатах России и обогнал по этому показателю бывших футболистов московского "Спартака" Квинси Промеса (59) и Владимира Бесчастных (60).

Главный тренер сочинского клуба Владимир Федотов в первой половине чемпионата был наставником "Оренбурга". На посту главного тренера "Сочи" он сменил уволенного 20 ноября в связи с неудовлетворительными результатами команды Александра Точилина.

Первоначально игра команд должна была состояться 1 декабря, но была перенесена на резервную дату из-за того, что десять игроков "Сочи" заболели ангиной перед матчем. Предматчевые тренировки футболистов команды из Краснодарского края были отменены, и "Оренбург" пошел навстречу "Сочи", согласившись на перенос игры. 30 ноября РПЛ утвердила перенос встречи.

В турнирной таблице чемпионата России "Сочи" поднялся с последнего, 16-го места на 14-е, набрав в 21 матче 21 очко. "Оренбург" с 23 очками идет 11-м. В 22-м туре "Сочи" примет 15 марта "Краснодар", "Оренбург" днем ранее сыграет дома со "Спартаком".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит21145237-947
2Краснодар21118236-2041
3Ростов21115538-3138
4Локомотив21115529-2438
5ЦСКА21105629-2235
6Арсенал2184925-2628
7Динамо2176817-2327
8Уфа2168716-1926
9Урал2167825-3425
10Спартак21741021-2225
11Оренбург21651025-3323
12Крылья Советов21641122-2622
13Тамбов21641123-2722
14Сочи21561024-2821
15Рубин2148911-2220
16Ахмат2148914-2620

 

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