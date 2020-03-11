Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург" в перенесенном матче 18-го тура РПЛ

СОЧИ, 11 марта. /ТАСС/. "Сочи" обыграл со счетом 5:1 "Оренбург" в перенесенной встрече 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".
В составе "Сочи" голы забили Александр Кокорин (35-я минута, с пенальти, 62), Андрей Мостовой (73) и Кристиан Нобоа (78). У "Оренбурга" отличился Джоэль Фамейе (85). На 24-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Тимур Аюпов.
Кокорин вышел на поле в третьем матче РПЛ кряду, в них он записал на свой счет три мяча. Ранее он отличился в первом матче с октября 2018 года, забив в 20-м туре тульскому "Арсеналу" (1:2). Кокорин забил свой 61-й мяч в чемпионатах России и обогнал по этому показателю бывших футболистов московского "Спартака" Квинси Промеса (59) и Владимира Бесчастных (60).
Главный тренер сочинского клуба Владимир Федотов в первой половине чемпионата был наставником "Оренбурга". На посту главного тренера "Сочи" он сменил уволенного 20 ноября в связи с неудовлетворительными результатами команды Александра Точилина.
Первоначально игра команд должна была состояться 1 декабря, но была перенесена на резервную дату из-за того, что десять игроков "Сочи" заболели ангиной перед матчем. Предматчевые тренировки футболистов команды из Краснодарского края были отменены, и "Оренбург" пошел навстречу "Сочи", согласившись на перенос игры. 30 ноября РПЛ утвердила перенос встречи.
В турнирной таблице чемпионата России "Сочи" поднялся с последнего, 16-го места на 14-е, набрав в 21 матче 21 очко. "Оренбург" с 23 очками идет 11-м. В 22-м туре "Сочи" примет 15 марта "Краснодар", "Оренбург" днем ранее сыграет дома со "Спартаком".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|21
|14
|5
|2
|37-9
|47
|2
|Краснодар
|21
|11
|8
|2
|36-20
|41
|3
|Ростов
|21
|11
|5
|5
|38-31
|38
|4
|Локомотив
|21
|11
|5
|5
|29-24
|38
|5
|ЦСКА
|21
|10
|5
|6
|29-22
|35
|6
|Арсенал
|21
|8
|4
|9
|25-26
|28
|7
|Динамо
|21
|7
|6
|8
|17-23
|27
|8
|Уфа
|21
|6
|8
|7
|16-19
|26
|9
|Урал
|21
|6
|7
|8
|25-34
|25
|10
|Спартак
|21
|7
|4
|10
|21-22
|25
|11
|Оренбург
|21
|6
|5
|10
|25-33
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|6
|4
|11
|22-26
|22
|13
|Тамбов
|21
|6
|4
|11
|23-27
|22
|14
|Сочи
|21
|5
|6
|10
|24-28
|21
|15
|Рубин
|21
|4
|8
|9
|11-22
|20
|16
|Ахмат
|21
|4
|8
|9
|14-26
|20