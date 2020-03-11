Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург" в перенесенном матче 18-го тура РПЛ

СОЧИ, 11 марта. /ТАСС/. "Сочи" обыграл со счетом 5:1 "Оренбург" в перенесенной встрече 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

В составе "Сочи" голы забили Александр Кокорин (35-я минута, с пенальти, 62), Андрей Мостовой (73) и Кристиан Нобоа (78). У "Оренбурга" отличился Джоэль Фамейе (85). На 24-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Тимур Аюпов.

Кокорин вышел на поле в третьем матче РПЛ кряду, в них он записал на свой счет три мяча. Ранее он отличился в первом матче с октября 2018 года, забив в 20-м туре тульскому "Арсеналу" (1:2). Кокорин забил свой 61-й мяч в чемпионатах России и обогнал по этому показателю бывших футболистов московского "Спартака" Квинси Промеса (59) и Владимира Бесчастных (60).

Главный тренер сочинского клуба Владимир Федотов в первой половине чемпионата был наставником "Оренбурга". На посту главного тренера "Сочи" он сменил уволенного 20 ноября в связи с неудовлетворительными результатами команды Александра Точилина.

Первоначально игра команд должна была состояться 1 декабря, но была перенесена на резервную дату из-за того, что десять игроков "Сочи" заболели ангиной перед матчем. Предматчевые тренировки футболистов команды из Краснодарского края были отменены, и "Оренбург" пошел навстречу "Сочи", согласившись на перенос игры. 30 ноября РПЛ утвердила перенос встречи.

В турнирной таблице чемпионата России "Сочи" поднялся с последнего, 16-го места на 14-е, набрав в 21 матче 21 очко. "Оренбург" с 23 очками идет 11-м. В 22-м туре "Сочи" примет 15 марта "Краснодар", "Оренбург" днем ранее сыграет дома со "Спартаком".