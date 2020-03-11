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Летние олимпийские виды спорта

"Кузбасс" обыграл польский клуб "Закса" и вышел в полуфинал волейбольной Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 3-1

ТАСС, 11 марта. Российский "Кузбасс" победил в гостях польский клуб "Закса" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов по волейболу. В связи с распространением коронавируса матч прошел без зрителей.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (21:25, 25:23, 25:18, 25:20).

Первый матч команд завершился победой польского клуба со счетом 3-2. В полуфинале кемеровчане встретятся с победителем встречи "Факел" (Россия) - "Перуджа" (Италия).

"Кузбасс" является действующим чемпионом России и впервые принимает участие в Лиге чемпионов. Чемпионом прошлогоднего розыгрыша турнира стал польский "Кучине-Лубе", обыгравший в финале "Зенит" (3-1).

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