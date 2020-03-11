Закарян: отмена чемпионата мира по фигурному катанию является катастрофой

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Продюсер и спортивный агент Ари Закарян, которому принадлежит идея создания ISU Skating Awards, назвал катастрофой отмену чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале. Об этом он рассказал ТАСС.

В среду канадский телеканал Си-би-си объявил об отмене турнира из-за коронавируса, позднее информацию подтвердили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира - 2020. До этого город был хозяином турнира в 1932 году.

"Очень сложное время не только для фигурного катания, но и для всего мира. И с каждым днем информация меняется очень быстро, идут сумасшедшие отмены всего вокруг. Конечно, для меня лично это катастрофа, и для всей команды, включая Art on Ice. Безусловно, для ISU это большая потеря и времени, и работы", - отметил Закарян.

"Столько энергии было потрачено. Мы все очень расстроены, но что мы можем сделать, если весь мир находится в этом состоянии. На данный момент нет комментариев, что делать дальше, просто нужно постараться, чтобы все были живы и здоровы. И максимально правильно себя обезопасить от всех этих вирусов", - добавил он.

До этого в Канаде был отменен женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в городах Галифакс и Труро. По данным Министерства здравоохранения Канады на 11 марта, в стране зафиксировано 93 случаев заражения коронавирусом нового типа. Один человек скончался.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.