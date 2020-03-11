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Зимние олимпийские виды спорта

Горшков: ФФККР уважает решение Международного союза конькобежцев об отмене чемпионата мира

Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта в Монреале
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уважает решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отмене чемпионата мира в Монреале. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Александр Горшков.

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В среду канадский телеканал Си-би-си объявил об отмене чемпионата мира по причине эпидемии коронавируса, позднее информацию подтвердили в пресс-службе ISU. Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира - 2020. До этого город был хозяином турнира в 1932 году.

"Очень жаль, что этот чемпионат мира не состоялся, это большая редкость. Естественно, жаль спортсменов, тренеров, все-таки чемпионат мира - главный старт сезона, все к нему готовились, - сказал Горшков. - С другой стороны, конечно, мы уважаем решение ISU и оргкомитета, в основу которого положена забота о здоровье спортсменов и всей нашей мировой семьи фигурного катания".

Также ISU сообщила о том, что турнир состоится не ранее октября 2020 года. "Пока преждевременно об этом говорить, надо все очень внимательно посмотреть, оценить и взвесить. Думаю, это лишь предварительная информация - ISU, видимо, пытается каким-то образом найти решение этой проблемы. А каким будет это решение, видимо, мы узнаем в будущем", - отметил он.

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Ранее в Канаде был отменен женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в городах Галифакс и Труро. По данным Министерства здравоохранения Канады на 11 марта, в стране зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом нового типа. Один человек скончался.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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