Горшков: ФФККР уважает решение Международного союза конькобежцев об отмене чемпионата мира

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уважает решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отмене чемпионата мира в Монреале. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Александр Горшков.

В среду канадский телеканал Си-би-си объявил об отмене чемпионата мира по причине эпидемии коронавируса, позднее информацию подтвердили в пресс-службе ISU. Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира - 2020. До этого город был хозяином турнира в 1932 году.

"Очень жаль, что этот чемпионат мира не состоялся, это большая редкость. Естественно, жаль спортсменов, тренеров, все-таки чемпионат мира - главный старт сезона, все к нему готовились, - сказал Горшков. - С другой стороны, конечно, мы уважаем решение ISU и оргкомитета, в основу которого положена забота о здоровье спортсменов и всей нашей мировой семьи фигурного катания".

Также ISU сообщила о том, что турнир состоится не ранее октября 2020 года. "Пока преждевременно об этом говорить, надо все очень внимательно посмотреть, оценить и взвесить. Думаю, это лишь предварительная информация - ISU, видимо, пытается каким-то образом найти решение этой проблемы. А каким будет это решение, видимо, мы узнаем в будущем", - отметил он.