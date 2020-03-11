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Жулин: отмена чемпионата мира по фигурному катанию является правильным решением

Сообщение об отмене мирового первенства в связи со вспышкой коронавируса появилось в среду
Александр Жулин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Жулин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Отмена чемпионата мира по фигурному катанию из-за ситуации с коронавирусом является верным решением, так как нельзя рисковать здоровьем спортсменов и тренеров. Такое мнение ТАСС высказал российский тренер Александр Жулин.

Жулин является наставником Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые заняли первое место в танцах на льду на прошедшем в январе чемпионате Европы. На прошлом чемпионате мира Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами. Турнир 2020 года должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта, но был отменен из-за эпидемии коронавируса.

"Это второй случай в истории, впервые отмена мирового первенства произошла, когда разбилась сборная США на самолете. Это была всемирная катастрофа, сейчас ее масштабы не меньше. Мы готовились к чемпионату, сегодня катали произвольную программу, но нельзя рисковать здоровьем спортсменов и тренеров. Поэтому, думаю, правильное решение, вирус не изучен, возможны страшные последствия", - отметил Жулин.

"Все мы, конечно, скорбим по поводу ситуации, но это мировая проблема. Будет хорошо, если все сплотятся и начнут правильно себя вести. Призываю всех, если есть возможность, не посещать места с массовым скоплением людей, носить маски. Так мы обережем себя, не дадим возможности инфекции распространиться дальше", - добавил собеседник агентства.

Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира - 2020. По данным Министерства здравоохранения Канады, в стране зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом нового типа, один человек скончался.

"Представляю, какие деньги были потрачены на организацию чемпионата, сколько сил и труда было вложено в организацию первой в истории премии, в какой замечательной форме находятся спортсмены. Но здесь нужно смотреть, чтобы не было хуже, жизнь людей дороже. Мы сейчас говорили с Никитой [Кацалаповым], нет слов, впервые в жизни такое происходит", - заключил Жулин.

Теги
Зимние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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