{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Лакерник: организовать чемпионат мира по фигурному катанию до конца 2020 года будет сложно

Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта в Монреале

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил о сложности переноса чемпионата мира по фигурному катанию в канадском Монреале на осень 2020 года. Такое мнение он выразил ТАСС.

На эту тему
Чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде отменен из-за коронавируса

В среду канадский телеканал Си-би-си объявил об отмене чемпионата мира по причине эпидемии коронавируса, позднее информацию подтвердили в пресс-службе ISU. Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира - 2020. До этого город был хозяином турнира в 1932 году.

"В ISU мы пока не обсуждали последствия решения канадских властей, но последствий будет много, поскольку много вещей основано на результатах чемпионата мира - речь идет и о распределении на этапы Гран-при и так далее, - заявил Лакерник. - Кроме того, есть много мероприятий до конца этого сезона, и неизвестно - состоятся они в этой ситуации или нет. В заявлении ISU указывается теоретическая возможность проведения чемпионата мира - 2020 не ранее октября, хотя организовать это будет очень сложно".

"Время есть, ISU будет обсуждать эти вещи. Одна из версий, что делать дальше - сохранить квоты этого чемпионата мира. Может, будут еще какие-то варианты. Предварять эти вещи я бы не стал", - добавил он.

На эту тему
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет не ранее октября 2020 года

До этого в Канаде был отменен женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в городах Галифакс и Труро. По данным Министерства здравоохранения Канады на 11 марта, в стране зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом нового типа. Один человек скончался.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Москвина: здоровье людей важнее желания фигуристов выступить на чемпионате мира
Россияне в нынешнем сезоне стали победителями двух этапов Гран-при, чемпионата России и чемпионата Европы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС