Лакерник: организовать чемпионат мира по фигурному катанию до конца 2020 года будет сложно

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил о сложности переноса чемпионата мира по фигурному катанию в канадском Монреале на осень 2020 года. Такое мнение он выразил ТАСС.
В среду канадский телеканал Си-би-си объявил об отмене чемпионата мира по причине эпидемии коронавируса, позднее информацию подтвердили в пресс-службе ISU. Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира - 2020. До этого город был хозяином турнира в 1932 году.
"В ISU мы пока не обсуждали последствия решения канадских властей, но последствий будет много, поскольку много вещей основано на результатах чемпионата мира - речь идет и о распределении на этапы Гран-при и так далее, - заявил Лакерник. - Кроме того, есть много мероприятий до конца этого сезона, и неизвестно - состоятся они в этой ситуации или нет. В заявлении ISU указывается теоретическая возможность проведения чемпионата мира - 2020 не ранее октября, хотя организовать это будет очень сложно".
"Время есть, ISU будет обсуждать эти вещи. Одна из версий, что делать дальше - сохранить квоты этого чемпионата мира. Может, будут еще какие-то варианты. Предварять эти вещи я бы не стал", - добавил он.
До этого в Канаде был отменен женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в городах Галифакс и Труро. По данным Министерства здравоохранения Канады на 11 марта, в стране зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом нового типа. Один человек скончался.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.