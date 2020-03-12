Лакерник: организовать чемпионат мира по фигурному катанию до конца 2020 года будет сложно

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил о сложности переноса чемпионата мира по фигурному катанию в канадском Монреале на осень 2020 года. Такое мнение он выразил ТАСС.

В среду канадский телеканал Си-би-си объявил об отмене чемпионата мира по причине эпидемии коронавируса, позднее информацию подтвердили в пресс-службе ISU. Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира - 2020. До этого город был хозяином турнира в 1932 году.

"В ISU мы пока не обсуждали последствия решения канадских властей, но последствий будет много, поскольку много вещей основано на результатах чемпионата мира - речь идет и о распределении на этапы Гран-при и так далее, - заявил Лакерник. - Кроме того, есть много мероприятий до конца этого сезона, и неизвестно - состоятся они в этой ситуации или нет. В заявлении ISU указывается теоретическая возможность проведения чемпионата мира - 2020 не ранее октября, хотя организовать это будет очень сложно".

"Время есть, ISU будет обсуждать эти вещи. Одна из версий, что делать дальше - сохранить квоты этого чемпионата мира. Может, будут еще какие-то варианты. Предварять эти вещи я бы не стал", - добавил он.