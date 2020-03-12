Москвина: здоровье людей важнее желания фигуристов выступить на чемпионате мира

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Здоровье людей важнее желания Александры Бойковой и Дмитрия Козловского поучаствовать в чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом ТАСС заявила тренер российской пары Тамара Москвина.

В среду канадский телеканал Си-би-си объявил об отмене чемпионата мира из-за коронавируса, позднее информацию подтвердили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира - 2020. До этого город был хозяином турнира в 1932 году.

"Да, шансы были у всех, но обстоятельства сильнее желаний. Решение принято правительством Квебека, его подтвердил ISU, и мы должны ему подчиняться. Как можно сравнивать опасность для здоровья людей и честолюбивые амбиции молодой пары? У них еще много чемпионатов мира впереди", - заявила Москвина.