{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Москвина: здоровье людей важнее желания фигуристов выступить на чемпионате мира

Россияне в нынешнем сезоне стали победителями двух этапов Гран-при, чемпионата России и чемпионата Европы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Здоровье людей важнее желания Александры Бойковой и Дмитрия Козловского поучаствовать в чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом ТАСС заявила тренер российской пары Тамара Москвина.

На эту тему
Чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде отменен из-за коронавируса

В среду канадский телеканал Си-би-си объявил об отмене чемпионата мира из-за коронавируса, позднее информацию подтвердили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира - 2020. До этого город был хозяином турнира в 1932 году.

"Да, шансы были у всех, но обстоятельства сильнее желаний. Решение принято правительством Квебека, его подтвердил ISU, и мы должны ему подчиняться. Как можно сравнивать опасность для здоровья людей и честолюбивые амбиции молодой пары? У них еще много чемпионатов мира впереди", - заявила Москвина.

На эту тему
Тарасова: оценивать правильность решения об отмене ЧМ по фигурному катанию в Канаде рано

Бойкова и Козловский в нынешнем сезоне стали победителями двух этапов Гран-при, чемпионата России и чемпионата Европы, они должны были принять участие в чемпионате мира в соревнованиях спортивных пар. "Что дальше? Сейчас будем спать, утро вечера мудренее - так говорит русская пословица. Будем жить дальше и продолжать все, что мы запланировали ранее", - добавила она.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Олимпийский огонь Игр в Токио зажгут в четверг в Древней Олимпии
Церемония начнется в 12:15 мск на полуострове Пелопоннес
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС