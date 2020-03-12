Москвина: здоровье людей важнее желания фигуристов выступить на чемпионате мира

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Здоровье людей важнее желания Александры Бойковой и Дмитрия Козловского поучаствовать в чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом ТАСС заявила тренер российской пары Тамара Москвина.
В среду канадский телеканал Си-би-си объявил об отмене чемпионата мира из-за коронавируса, позднее информацию подтвердили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира - 2020. До этого город был хозяином турнира в 1932 году.
"Да, шансы были у всех, но обстоятельства сильнее желаний. Решение принято правительством Квебека, его подтвердил ISU, и мы должны ему подчиняться. Как можно сравнивать опасность для здоровья людей и честолюбивые амбиции молодой пары? У них еще много чемпионатов мира впереди", - заявила Москвина.
Бойкова и Козловский в нынешнем сезоне стали победителями двух этапов Гран-при, чемпионата России и чемпионата Европы, они должны были принять участие в чемпионате мира в соревнованиях спортивных пар. "Что дальше? Сейчас будем спать, утро вечера мудренее - так говорит русская пословица. Будем жить дальше и продолжать все, что мы запланировали ранее", - добавила она.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.