Строго по указу. РПЛ ограничила количество зрителей на московских матчах до пяти тысяч

ТАСС, 12 марта. Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам совещания с Российским футбольным союзом (РФС) приняла решение проводить матчи в Москве до 10 апреля, допуская на игры не более 5 тыс. болельщиков. РПЛ выполняет указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому количество зрителей на массовых мероприятиях не должно превышать 5 тыс. человек. Директива введена из-за угрозы заражения коронавирусом. Число зарегистрированных случаев в России на сегодняшний день увеличилось до 28. Шестеро заболевших находятся в Москве, двое - в Московской области. Указ повлияет на проведение спортивных мероприятий, это коснется и двух самых посещаемых видов спорта - футбола и хоккея.

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Предстоящий месяц включает в себя пять игр чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), среди которых значатся центральные встречи ЦСКА - "Зенит" (22 марта) и "Динамо" - ЦСКА (5 апреля). Также пройдут матчи ЦСКА - "Уфа" (15 марта), "Локомотив" - "Оренбург" (21 марта) и "Спартак" - "Уфа" (5 апреля). В среду РПЛ заявила, что будет полностью следовать указу мэра Москвы. Лига также подчеркнула, что данное количество берется с учетом команд, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры. "Если есть возможность провести игру со зрителями в том количестве, которое определено мэром Москвы, то это нормально. Указ надо выполнять. У нас ситуация, слава богу, не такая, как в Италии, Франции, Испании. Это все абсолютно правильно, нужно вводить какие-то меры, пускать на самотек нельзя", - сказал в беседе с ТАСС почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Московские клубы пока не приняли решений об организации матчей. В пресс-службе столичного "Локомотива" сообщили ТАСС, что клуб находится в процессе обсуждения формата проведения домашней встречи и хочет найти оптимальный вариант для болельщиков. В других командах от комментариев воздержались. "Спартак" реализовал около 15 тыс. абонементов на сезон, ЦСКА - около 7 тыс. "Локомотив" и "Динамо" продали менее 5 тыс. абонементов. Сборная России и "Урал" сыграют без зрителей Аналогичный указ издал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек в регионе ограничено до конца апреля. Екатеринбургский "Урал" в этот период сыграет в чемпионате России по футболу с казанским "Рубином" (21 марта), "Тамбовом" (5 апреля) и "Динамо" (26 апреля). Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт в беседе с ТАСС рассказал, что принято решение провести встречу с "Рубином" без зрителей, а в пресс-службе министерства спорта региона сообщили о проведении трех игр без болельщиков.

"Есть решение о недопуске зрителей на матч 21 марта, по остальным играм ясность появится в ближайшее время. Есть люди, купившие абонементы, их около 8 тыс. Мы знаем о практике, которую принял мэр Москвы, но пускать одних и не пускать других - это неверно с моральной точки зрения. С другой стороны, речь идет о здоровье населения", - отметил Рапопорт. Без зрителей проведет свои выездные товарищеские матчи и сборная России по футболу. Управление здравоохранения Швеции направило в среду в кабинет министров предложение о временном запрете любых мероприятий с участием более 500 человек из-за вспышки коронавируса. Встреча между сборными Швеции и России пройдет 28 апреля в Стокгольме. "Ничего страшного я здесь не вижу. Конечно, приятнее играть со зрителями, в атмосфере, приближенной к официальным соревнованиям. Главное, что эти игры состоятся, так как они вписаны в общую программу подготовки к чемпионату Европы, перед каждой встречей намечены сборы. Эти дни все уже расписаны, хуже всего было бы, если бы матчи отменили, тогда пропали бы сборы, возможность наиграть футболистов, тактические варианты, посмотреть новичков", - сказал Колосков. Согласно последним данным, в Швеции подтверждено 486 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших находится в Стокгольме (233). 11 марта умер первый пациент. Генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хокан Шёстранд сообщил, что встреча состоится без зрителей. Источники в правительстве Молдавии сообщили ТАСС, что встреча между сборными Молдавии и России 31 марта в Кишиневе тоже пройдет без болельщиков. Федерация футбола страны приостановила продажу билетов, так как постановление властей ограничивает количество человек на мероприятиях до 50. Однако существует пункт, в котором указано, что при благоприятной эпидемиологической ситуации в стране указ будет снят. В Федерации футбола Молдавии надеются, что встреча пройдет со зрителями. Судьба матча КХЛ "Спартак" - "Динамо" Сложная задача после вышедшего указа мэра стоит и перед руководством КХЛ. В среду лига не смогла решить вопрос по формату проведения шестого матча серии первого раунда плей-офф между столичными "Спартаком" и "Динамо", который должен пройти 12 марта, начало - 19:30 мск. Игра состоится на "ЦСКА-Арене", вмещающей более 12 тыс. зрителей. "Спартак" продал на матч более 6 тыс. билетов, в настоящий момент их реализация приостановлена.

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