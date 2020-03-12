Траньков: отмена чемпионата мира по фигурному катанию была вопросом времени

В среду канадский телеканал Си-би-си объявил об отмене чемпионата мира из-за коронавируса, позднее информацию подтвердили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. Монреаль в 2017 году получил право провести чемпионат мира - 2020. До этого город был хозяином турнира в 1932 году.

"Все готовились к тому, что чемпионат мира может быть отменен. Не знаю, чем вызвана такая затяжка с решением от ISU, поскольку мы знали - отменен женский чемпионат мира по хоккею, Канада отменила крупные турниры, шорт-трекисты отменили чемпионат мира, опять же - футбол, Италия, Лига чемпионов. Самые массовые и кассовые мероприятия проводятся без зрителей, это был вопрос времени", - сказал Траньков.

"К этому были готовы большинство людей за океаном, это обсуждалось практически сразу же, я поддерживаю это решение. Вчера пришло письмо из Италии от Валентины Маркеи - ситуация действительно плохая, это не утка, это не раздутая информация, проблема есть. Может, для безопасности это решение правильное. Может быть, стоит попробовать перенести на осень", - добавил он.

Также Траньков, являющийся одним из тренеров пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал о травме Тарасовой. "У нас были проблемы, мы не очень хотели что-то списывать на травму, но у Жени несколько месяцев были проблемы с ногой, мы не могли тренироваться в полную силу. Не могу сказать, что это для нас хорошо, но мы все готовились к этому чемпионату мира, и это не только наша проблема, она для всех одинакова - и для наших девочек, для которых это должен был быть первый в жизни взрослый чемпионат мира, и для двукратных призеров чемпионатов мира, которые планировали завершать карьеру, и для Жени и Володи. Для меня происходящее сейчас лично - это повод заняться лечением травмы Жени".