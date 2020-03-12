Бери тулуп, пошли домой. Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Министр здравоохранения канадской провинции Квебек Даниэль Маккенн в среду объявил об отмене чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале. Решение, вызванное вспышкой коронавируса, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемией, было принято меньше чем за неделю до начала соревнований.

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Оргкомитет чемпионата мира и Международный союз конькобежцев (ISU) до последнего пытались сохранить шансы на проведение турнира. Канадская федерация фигурного катания (Skate Canada), выступавшая основным организатором, неоднократно заявляла об отсутствии планов отменять соревнования, намеченных на период с 18 по 22 марта. В заявлении для ТАСС оргкомитет отмечал, что вероятность проведения чемпионата мира без зрителей не рассматривалась. Медицинская комиссия ISU подготовила свод дополнительных мер безопасности для спортсменов, тренеров, журналистов и официальных лиц, запрашивающих аккредитацию на турнир. Он включал в себя, например, температурный лист, в котором необходимо было указывать температуру тела в течение семи дней, предшествующих поездке в Монреаль. На ледовой арене предполагалось разместить медицинский пункт, в котором желающие получить аккредитацию должны были пройти медосмотр с обязательным измерением температуры и специальное анкетирование. Провалившие осмотр не смогли бы попасть на территорию арены. Однако все это относилось только к тем, кто получает аккредитации на турнир, желающих же посетить соревнования было гораздо больше. Однако не было понимания того, как осуществлять медицинский контроль над зрителями. При этом подавляющее количество болельщиков и участников турнира должны добираться до Монреаля с пересадками, что увеличивает риск заражения. "Уважаем решение" Правительство Квебека не смогло найти полноценного решения проблемы, которое устроило бы все заинтересованные стороны. В приоритете стояла безопасность участников турнира и граждан Канады. Стоит отметить, что чемпионат мира по фигурному катанию стал не первым отмененным соревнованием на территории страны. Ранее из-за коронавируса приняли решение не проводить женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в городах Галифакс и Труро.

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"Очень жаль, что чемпионат мира не состоится, это большая редкость, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. - Жаль спортсменов, тренеров, ведь это главный старт сезона, все к нему готовились. Однако мы уважаем решение ISU и оргкомитета, в основу которого положена забота о здоровье спортсменов и всей нашей мировой семьи фигурного катания". Чемпионат мира в Монреале должен был войти в историю, так как организаторы наметили проведение дебютной церемонии вручения наград ISU Skating Awards, которую можно сравнить с "Оскаром". В числе соискателей призов были такие звезды мирового фигурного катания, как Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон и другие. Церемонию пришлось отменить вместе с чемпионатом мира. "Очень сложное время не только для фигурного катания, но и для всего мира, - сказал ТАСС продюсер и спортивный агент Ари Закарян, которому принадлежит идея создания ISU Skating Awards. - С каждым днем информация меняется очень быстро, идут сумасшедшие отмены всех мероприятий. Конечно, это катастрофа для меня и всей команды, включая Art on Ice. Для ISU это большая потеря времени и работы". После информации Министерства здравоохранения Квебека ISU выпустил заявление, в котором сообщалось о возможности проведения чемпионата мира в нынешнем году, но не раньше октября. Известный российский тренер Татьяна Тарасова в разговоре с ТАСС предложила провести турнир в России. "Я не вирусолог, чтобы оценивать правильность этого решения, но ситуацией с коронавирусом обеспокоен весь мир, - сказала она. - Давно говорила, что надо делать все у нас, пригласить в Россию и через две недели провести чемпионат мира". Однако реализовать подобное вряд ли удастся. Во-первых, информации о том, что Канада лишается права принять турнир в другие сроки, не поступало. Во-вторых, к этому времени может завершиться рассмотрение дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Его итогом может стать подтверждение санкций WADA, согласно которым Россия лишится права на проведение крупных международных турниров (чемпионаты мира входят в этот перечень - прим. ТАСС) на четыре года. Большие последствия Вице-президент ISU Александр Лакерник рассказал ТАСС о шагах, которые могут быть предприняты со стороны организации для разрешения сложившейся ситуации. Он отметил, что рассматривается вариант сохранения текущего количества квот для сборных на чемпионат мира. Сейчас у сборной России есть по три квоты в женском одиночном катании, танцах на льду и соревнованиях спортивных пар, а также две квоты имеют мужчины.

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"В ISU еще не обсуждали последствия решения канадских властей, но их будет достаточно, так как многое основывается на результатах чемпионата мира, например, распределение на этапы Гран-при, - заявил Лакерник. - Кроме того, есть много мероприятий до конца текущего сезона, проведение которых теперь находится под вопросом. В заявлении ISU указывается теоретическая возможность проведения чемпионата мира не ранее октября, организовать это будет очень сложно, но время есть. ISU будет обсуждать эти вещи, одна из версий - сохранение квот, возможно, будут еще какие-то варианты, но предварять я бы не стал". Турнир в Канаде мог стать триумфальным для российской сборной. Безоговорочными фаворитами в женском одиночном катании были россиянки Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, выигравшие на троих в нынешнем сезоне все золотые медали. Хорошие шансы попасть на пьедестал в мужском одиночном катании были у Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна, для которого турнир стал бы дебютом на взрослом уровне. В парном катании дуэты Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин могли бы побороться за победу с действующими чемпионами мира китайцами Суй Вэньцзин и Хань Цуном. В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов имели возможность вновь обойти абсолютных мировых рекордсменов Пападакис и Сизерона, как это уже было на январском чемпионате Европы. При этом дуэты Александра Степанова / Иван Букин и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро поборолись бы за подиум. Некоторые участники турнира, например Алиев со своим тренером Евгением Рукавициным и японка Рика Кихира, уже вылетели в Северную Америку. Они хотели быстрее пройти акклиматизацию, а теперь вынуждены возвращаться домой. Однако российский тренер Александр Жулин считает отмену чемпионата мира правильным решением, так как рисковать здоровьем участников и зрителей нельзя.

На эту тему Жулин: отмена чемпионата мира по фигурному катанию является правильным решением