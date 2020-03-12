Регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Проведение регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приостановлено после подтверждения информации о том, что один из игроков лиги инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Ранее из соображений безопасности была отменена встреча между "Оклахомой" и "Ютой". По данным телеканала TSN положительный тест на коронавирус сдал центровой "Юты" Руди Гобер. Однако он не присутствовал вместе с командой на матче. Официального подтверждения информации со стороны клуба не поступало.

"Руководство НБА приняло решение приостановить регулярный чемпионат после завершения игр, намеченных на среду. Мы планируем использовать этот перерыв, чтобы определить наши дальнейшие действия по отношению к пандемии коронавируса", - сказано в заявлении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба, за пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.