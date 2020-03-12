Кабмин Японии заявил, что статус пандемии коронавируса не повлияет на подготовку к ОИ-2020

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Япония продолжит подготовку к Олимпиаде, несмотря на заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начале пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-2019). Об этом в четверг на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Мы в курсе заявлений ВОЗ, однако, несмотря на это, подготовка к Олимпиаде будет идти по плану в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом и администрацией Токио", - сказал он. Суга также добавил, что ситуация с распространением коронавируса в Японии на данный момент не требует объявления режима ЧС по всей стране. "Никакого взрывного роста числа заражений сейчас нет", - отметил он. В стране отмечено более 1,3 тыс. случаев заражения, умерли 22 человека.

Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что решение ВОЗ повысить статус распространения вируса до пандемии окажет воздействие на проведение летней Олимпиады в японской столице, хотя идею о ее отмене она отвергла.

В среду член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаси сообщил, что вопрос о судьбе соревнований может быть обсужден в конце марта. До этого в интервью американской газете The Wall Street Journal он заявил, что оптимальным решением в связи со вспышкой нового коронавируса был бы перенос Олимпиады на год или два, а не ее отмена.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры состоятся с 25 августа по 6 сентября.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.