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Иркутские власти ведут переговоры о возврате денег за авиабилеты команд ЧМ по бенди

Если средства удастся вернуть, то организаторы не понесут убытков от переноса турнира

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Власти Иркутской области ведут переговоры с авиакомпаниями о возврате денег, потраченных на билеты для команд - участниц чемпионата мира по хоккею с мячом, который был перенесен на октябрь из-за коронавируса. Если удастся вернуть деньги, отмена чемпионата не принесет убытков, сообщил ТАСС в четверг руководитель дирекции по подготовке к турниру, президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.

Чемпионат мира, который должен был пройти с 29 марта по 5 апреля, перенесен на октябрь из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Трудно сказать, какие убытки он [перенос] принесет, но если нам авиакомпании вернут деньги [за билеты, купленные командам], то убытков не будет. Мы будем вести на этот счет переговоры, с гостиницами уже договорились", - сказал Матиенко.

По его словам, 22 марта в Иркутск должна была прибыть сборная России, с 24 марта - остальные команды. Он отметил, что осенью чемпионат состоится, команды приедут на него в полных составах, в том числе отказавшаяся приехать из-за коронавируса сборная Казахстана.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию.

Теги
Иркутская областьЗимние неолимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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