Страны Южной Америки попросили ФИФА отложить матчи отбора ЧМ-2022 из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 марта. /ТАСС/. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) попросила Международную федерацию футбола (ФИФА) отложить отборочные матчи чемпионата мира в Катаре из-за коронавируса. Соответствующее письмо опубликовала в среду газета "Оле".

Отборочные соревнования в Южной Америке должны начаться 22 марта, в заявлении говорится, что "команды рискуют остаться без игроков, которые были вызваны для участия из Европы, так как они могут быть помещены на карантин, поскольку находятся в странах с большим количеством заражений".

"В связи с этим десять стран - членов КОНМЕБОЛ - Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай и Венесуэла - попросили КОНМЕБОЛ передать на рассмотрение ФИФА прошение о переносе начала отборочных соревнований к ЧМ-2022 в Катаре", - говорится в письме.

К настоящему моменту о введении карантина для въезжающих в страну из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Южной Америке уже объявили Аргентина, Чили, Колумбия и Перу. Во всех этих странах были выявлены случаи заражения новым коронавирусом.