Перепись рекордов. Хэмилтон в новом сезоне "Формулы-1" замахнется на достижения Шумахера

ТАСС, 12 марта. Очередной, 71-й по счету сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует в пятницу рано утром по московскому времени в австралийском Мельбурне. Стартующий сезон станет последним при действующем регламенте, с 2021 года в правила будут внесены существенные изменения, которые могут повлиять на расстановку сил в чемпионате. Ну а пока же все остаются при своих - "Мерседес" явный фаворит, а "Феррари" и "Ред Булл" попробуют сделать его путь к очередным титулам непростым. На предсезонных тестах немецкая команда была первой и по лучшему времени на круге, и по общему количество проведенных кругов, плюс ко всему "Мерседес" представил инновационную систему рулевого управления DAS - она позволяет менять углы схождения передних колес в движении. Благодаря ей шестикратные обладатели Кубка конструкторов получат заметное преимущество, поскольку у других команд этой системы нет, и будут ли они пытаться повторить ее - вопрос.

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Особенным предстоящий сезон станет для лидера "Мерседеса" шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона - британец с большой долей вероятности побьет ряд исторических достижений, которые принадлежат легенде "Формулы-1" немцу Михаэлю Шумахеру. Первым должен пасть рекорд по количеству подиумов - 151 у Хэмилтона против 155 у Шумахера. В случае победы на этапах в Канаде или Венгрии британец сравняется с немцем по финишам на первом месте на одном Гран-при (по 8). Не должно составить труда для Хэмилтона превзойти достижения по финишам в топ-10 - 216 против 226 и по финишам в очковой зоне - 213 против 221. В случае завоевания поул-позишн в Австралии Хэмилтон станет единоличным лидером по победам в квалификации на одном Гран-при (девять). Сложно, но можно будет британцу превзойти рекорды Шумахера по количеству кругов лидирования - 4486 против 5111 и по количеству пройденной дистанции в качестве лидера - 22738 км против 24148 км. Но это далеко не самые значимые рекорды, которые может превзойти Хэмилтон. В нынешнем сезоне британец будет штурмовать два главных достижения "Формулы-1", принадлежащих Шумахеру, - по победам (84 против 91) и чемпионским титулам (шесть против семи). Мешать Хэмилтону вершить историю будут все те же лица - партнер по команде финн Валттери Боттас, пилоты "Феррари" монегаск Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель, а также лидер "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен. На предсезонных тестах "Ред Булл" выглядел немного предпочтительнее "Феррари", но не факт, что команды демонстрировали свою истинную скорость. Интересным должно получиться противостояние внутри итальянского коллектива - получится ли у четырехкратного чемпиона мира Феттеля реабилитироваться за невзрачный прошлый сезон и доказать свою состоятельность на фоне молодого и перспективного партнера по команде? Напарником же Ферстаппена по "Ред Буллу" будет таец Александер Албон, который был переведен в команду в середине прошлого сезона на место француза Пьера Гасли. Ни шагу назад Шестой сезон в "королевских гонках" начнет россиянин Даниил Квят, он остался в той же команде, которая с нынешнего сезона сменила название с "Торо Россо" на "Альфа Таури". Выступления уфимца в "Формуле-1" развиваются по синусоиде. После уверенного дебюта в 2014 году в составе младшей команды "Ред Булл" он получил приглашение в старшую, там он провел яркий сезон - завоевал первый в карьере подиум и опередил по итогам чемпионата именитого партнера по команде австралийца Даниэля Риккьярдо. Но уже в начале сезона-2016 после неудачной гонки в Сочи он был сослан обратно в "Торо Россо", где россиянин продолжил пике и довел дело до того, что команда разорвала с ним контракт, не дожидаясь конца сезона 2017 года.

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2018 год Квят провел в "Феррари" в качестве пилота по развитию, и это явно пошло ему на пользу. В конце года он получил неожиданное приглашение от "Торо Россо" вернуться в команду - в распоряжении "Ред Булл" в тот момент не было подходящей кандидатуры на место в младшей команде, поэтому они решили прибегнуть к помощи уже проверенного гонщика. Россиянин не стал вспоминать старые обиды и с радостью принял приглашение. Вторым шансом он воспользовался сполна - в сезоне-2019 он принес команде первый за 11 лет подиум и в целом выглядел достаточно уверенно, лишь в концовке чемпионата смазав это впечатление парой аварий. Следуя этому графику, стоит ожидать, что предстоящий сезон сложится для Квята удачно, и он, если и не получит возможность вернуться в "Ред Булл", то как минимум попадет в сферу интересов одной из команд уровнем выше его нынешней. Но для этого ему необходимо не сбавлять оборотов и выжимать максимум из не самой быстрой машины, при этом не становясь виновником различного рода инцидентов на трассе. В противном случае карьера Квята в "Формуле-1" с высокой долей вероятности окончательно завершится и третьего шанса ему уже никто не предоставит. "Конечно, было бы здорово стать напарником Ферстаппена. "Ред Булл" - отличная команда, которая работает на него. Макс силен психологически, но именно поэтому было бы интересно стать его напарником", - сказал Квят в интервью Racing News 365 в преддверии старта сезона. Партнером Квята по "Альфа Таури" будет Гасли, который во многом повторяет путь россиянина. Француз дебютировал в "Формуле-1" в 2017 году в "Торо Россо", в которой провел два сезона, после чего пошел на повышение в "Ред Булл". Однако там, в отличие от Квята, задержался всего на 12 гонок и был сослан обратно в младшую команду в свете не слишком выразительных выступлений. Гасли духом не упал и провел концовку сезона достаточно сильно - на Гран-при Бразилии он и вовсе стал вторым, улучшив результат Квята (третье место на Гран-при Германии). Борьба между партнерами по команде обещает быть интересной. Коронавирус может не дать состояться рекорду В отличие от прошлого межсезонья, нынешнее получилось не столь богатым на переходы гонщиков. В пелотоне произошло всего два изменения: француз Эстебан Окон спустя год вернулся в "Формулу-1" и занял место немца Нико Хюлькенберга в "Рено", а канадец Николас Латифи сменил в "Уильямсе" поляка Роберта Кубицу, который в нынешнем сезоне будет совмещать работу тест-пилота в "Альфа Ромео" с выступлением в Немецком кузовном чемпионате (DTM). В остальном все остались на своих местах.