ХК "Металлург" предложит Мозякину контракт на один сезон

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Металлург" (Магнитогорск) предложит новый контракт нападающему команды Сергею Мозякину. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

Контракт Мозякина истекает 30 апреля нынешнего года.

"Сергей изъявил желание продолжить карьеру игрока. Мы в ближайшее время предложим ему новый контракт на один сезон. Он будет предложен, исходя из потолка зарплат с учетом заслуг Сергея", - сказал Ласьков.

Мозякину 30 марта исполнится 39 лет. В составе "Металлурга" он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), а также финалистом турнира.