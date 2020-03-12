Экипировщик сборной России подготовил нейтральную форму для выступления на Паралимпиаде

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Экипировщик сборной России Forward подготовил вариант нейтральной формы для выступления команды на Паралимпийских играх в Токио. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор ООО "УК "Форвард" Виталий Цыганков.

"Нами было принято решение разработать два концепта формы, - сказал Цыганков. - Первая форма имеет российскую национальную символику. А второй вариант - нейтральная форма, которая соответствует всем требованиям Международного паралимпийского комитета, но без российского флага и в одном цветовом решении. Надеемся, что наша команда выступит в Токио под национальным флагом".

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS). Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Летние Паралимпийские игры 2020 года запланированы в Токио с 25 августа по 6 сентября.