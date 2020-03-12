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Отмена соревнований из-за коронавируса

Турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге пройдет без зрителей

Меры приняты для снижения рисков распространения коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Турнир претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге пройдет без зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира в четверг.

"Зрители не будут допущены в игровой зал, но в сам отель "Хаятт", где будет проходить турнир, они смогут прийти и в зоне активностей слушать комментатора. Также там будет организована выставка из музея шахмат", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что такие ограничения связаны с мерами безопасности, которые принимаются на федеральном уровне в России, исходят от указов правительства РФ и региональным властей.

В среду власти Свердловской области ограничили проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек до конца апреля для снижения рисков распространения коронавируса.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, его победитель встретится в матче за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. В соревнованиях от России примут участие Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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