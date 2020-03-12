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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Баскетбольные Евролига и Еврокубок могут быть приостановлены из-за коронавируса

В турнирах принимают участие четыре российских клуба
Форвард ЦСКА Ховард Сент-Рос и защитник "Химок" Стефан Йович Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Форвард ЦСКА Ховард Сент-Рос и защитник "Химок" Стефан Йович
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 12 марта. Проведение баскетбольных Евролиги и Еврокубка может быть приостановлено по причине распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

В настоящее время руководство Евролиги проводит консультации с клубами о возможной приостановке соревнований. Окончательное решение будет объявлено позднее.

В регулярном чемпионате Евролиги участвуют три российских клуба - московский ЦСКА (действующий чемпион турнира), подмосковные "Химки" и петербургский "Зенит". В топ-16 Еврокубка играет казанский УНИКС.

В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести пять туров, последний запланирован на 9-10 апреля. В Еврокубке идет четвертьфинальная стадия.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заразились более 118 тыс. человек.

В новость была внесена правка (12:50 мск) — исправлены заголовок и лид.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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