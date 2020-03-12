Чемпионаты мира по биатлону и лыжным гонкам среди паралимпийцев в Швеции отменены

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Чемпионаты мира по биатлону и лыжным гонкам среди паралимпийцев отменены из-за коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Соревнования должны были стартовать в Швеции 12 марта.

"В связи со сложившейся ситуацией отменены чемпионаты мира по биатлону и лыжным гонкам. В течение 48 часов зарубежные спортсмены должны будут покинуть страну", - сказал Рожков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заболело более 118 тыс. человек.