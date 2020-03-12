Браташ: коронавирус не мешает подготовке олимпийской сборной России по хоккею

ПЕРМЬ, 12 марта. /ТАСС/. Вспышка коронавируса не мешает подготовке Олимпийской сборной России по хоккею, работа ведется по плану. Об этом в четверг журналистам рассказал главный тренер команды Олег Браташ.

"Мы работаем по плану, если вы имеете ввиду работу со сборной командой, подготовка идет по плану, потому что пока никто ничего не отменял, естественно, никто никаких планов менять не будет", - сказал Браташ, отвечая на вопрос о влиянии коронавируса на подготовку олимпийской сборной.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заразились более 118 тыс. человек.