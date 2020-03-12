Грузия попросила УЕФА отменить отборочный матч Евро-2020 из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 12 марта. /ТАСС/. Федерация футбола Грузии (ФФГ) обратилась с просьбой к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить предстоящий 26 марта отборочный матч чемпионата Европы по футболу со сборной Белоруссии из-за ситуации, связанной с новым коронавирусом. Об этом в четверг заявил генсек ФФГ Давид Муджири в беседе с Первым каналом Общественного вещателя Грузии.

"Для нас важным является болельщик, однако не менее важным являются интересы и здоровье игроков. У нас в сборной Грузии есть много игроков, которые играют в Европе и Америке. Из-за опасности коронавируса их путешествие и въезд усложнились. Это еще один аргумент в пользу того, почему матч должен быть перенесен", - сказал Муджири.

Он также заявляет, что для федерации будет категорически неприемлемо, если матч все равно состоится, но при пустых трибунах. "Для нас неприемлемым является отказ от зрителей на стадионе, так как футбол принадлежит народу. В Париже тоже провели матч [ПСЖ - "Боруссия"] без зрителей, однако люди собрались вокруг стадиона, и мне непонятно, какая разница, много людей будет на трибунах или за стадионом?" - добавил он.

Матч сборных Грузии и Белоруссии должен состояться в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена". Все билеты уже проданы.

В Грузии выявлено 24 случая заражения новым коронавирусом. В карантине находятся 295 человек, еще 49 - в стационарных учреждениях под наблюдением врачей. Все заразившиеся являются гражданами страны. Большая часть из них заразилась в Италии, их состояние врачи оценивают как стабильное.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию.