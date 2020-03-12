Победитель турнира претендентов на шахматную корону получит золотую медаль

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Победитель турнира претендентов на шахматную корону в Екатеринбурге получит выполненную из золота медаль. Награда была презентована в четверг на пресс-конференции, посвященной старту турнира.

Церемония открытия турнира претендентов пройдет 16 марта, ожидается, что он продлится до 3 апреля. Его победитель встретится в матче за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. В соревновании примут участие восемь гроссмейстеров, в том числе россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.

"Сейчас интерес спонсоров и партнеров к шахматам восстанавливается. Надеюсь, этот кандидатский турнир будет первой ласточкой в восстановлении интереса крупнейших партнеров и спонсоров к профессиональным шахматам", - сказал глава Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович во время презентации награды.

Призовой фонд турнира претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге составит €500 тыс. Участники матча за шахматную корону, который пройдет в декабре-январе в Дубае, разыграют €2 млн.