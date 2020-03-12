{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Матч за мировую шахматную корону

Победитель турнира претендентов на шахматную корону получит золотую медаль

В четверг награду презентовали в Екатеринбурге

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Победитель турнира претендентов на шахматную корону в Екатеринбурге получит выполненную из золота медаль. Награда была презентована в четверг на пресс-конференции, посвященной старту турнира.

Церемония открытия турнира претендентов пройдет 16 марта, ожидается, что он продлится до 3 апреля. Его победитель встретится в матче за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. В соревновании примут участие восемь гроссмейстеров, в том числе россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.

"Сейчас интерес спонсоров и партнеров к шахматам восстанавливается. Надеюсь, этот кандидатский турнир будет первой ласточкой в восстановлении интереса крупнейших партнеров и спонсоров к профессиональным шахматам", - сказал глава Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович во время презентации награды.

Призовой фонд турнира претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге составит €500 тыс. Участники матча за шахматную корону, который пройдет в декабре-январе в Дубае, разыграют €2 млн.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичМатч за мировую шахматную корону
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
На матч РПЛ между "Уралом" и "Рубином" будет допущено до 5 тыс. болельщиков
Клуб решил не проводить домашнюю игру 21 марта без зрителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС