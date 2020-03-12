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Олимпиада-2020 в Токио

Из Древней Олимпии стартовала эстафета Олимпийского огня Игр-2020 в Токио

Церемония зажжения прошла ранее в четверг при отсутствии зрителей

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 12 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Эстафета Олимпийского огня Игр-2020 в Токио стартовала в четверг из Древней Олимпии. Первым факелоносцем эстафеты, которому был передан огонь на античном стадионе, стала олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки.

Эстафета продлится 8 дней в Греции, охватит 3200 километров и пройдет через 31 город и 15 археологических площадок страны.

Как сообщил журналистам председатель комитета эстафеты олимпийского огня Танасис Василиадис, эстафета пройдет по полуострову Пелопоннес, вечером 13 марта прибудет в порт Пирей, оттуда факелоносцы на пароме переплывут на остров Крит, и в тот же день самолетом факел доставят для короткого участка эстафеты на Кастелоризо. После посещения различных мест на Крите эстафета вернется в Пирей, затем побывает на острове Саламин и в местечке Фермопилы, где 2500 лет назад произошли битвы древних греков с персами.

Затем факелоносцы возьмут курс на север Греции и побывают в Салониках, Амфиполисе, Кавале, Комотини, Александруполисе, Ксанти, Верии, Вергине и остановятся в Каламбаке у подножия скал, на вершинах которых расположены знаменитые православные монастыри Метеоры. Оттуда участники эстафеты пронесут огонь в город Марафон, откуда ежегодно начинается Афинский марафонский забег, и побывают в ставшем печально известным из-за катастрофического пожара поселке Мати. Затем факелоносцы пробегут по городкам Лаврио, Сунио, Вульягмени до афинского Акрополя. 19 марта эстафета стартует от Акрополя по центральным улицам Афин к стадиону "Панатинаикос", где и состоится передача огня организаторам Игр в Токио.

На исторический беломраморный стадион "Панатинаикос" огонь внесет Екатерини Стефаниди, греческая прыгунья с шестом, олимпийская чемпионка 2016 года, чемпионка мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы (2016, 2018), призер чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр 2012 года.

Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась в четверг в Древней Олимпии в присутствии президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса, президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, других официальных лиц.

Теги
ГрецияОлимпиада-2020 в Токио
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