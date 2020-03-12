Гран-при по фехтованию в США отменен из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Американский Гран-при по фехтованию отменен по причине распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации фехтования (FIE).

Соревнования должны были пройти 13-15 марта в Анахайме.

В США число случаев заражения новым коронавирусом достигло 1237, умерли 37 человек. Помимо столицы США, режим чрезвычайной ситуации введен в 24 штатах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.