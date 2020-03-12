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Отмена соревнований из-за коронавируса

Фазель назвал ситуацию с проведением чемпионата мира по хоккею не очень оптимистичной

Турнир запланирован в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация хоккея (IIHF) ожидает решения правительства Швейцарии, от него организация будет исходить в вопросе проведения чемпионата мира. Президент IIHF Рене Фазель заявил ТАСС, что ситуация не выглядит оптимистичной.

Ранее из-за коронавируса был досрочно завершен чемпионат Швейцарии в двух высших лигах. Чемпионат мира запланирован в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

"Мы ждем решение правительства Швейцарии завтра [по проблеме коронавируса в стране]. От этого мы будем исходить [принимая решение по чемпионату мира]. Но пока что все выглядит не очень оптимистично для турнира, скажу честно", - сказал Фазель.

Ранее IIHF из-за эпидемии была вынуждена отменить женский чемпионат мира. Турнир должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских городах Галифакс и Труро. Решение о проведении юниорского чемпионата мира в США будет принято на заседании совета IIHF 16-18 марта. Также в США принято решение о том, что клубы Национальной хоккейной лиги "Коламбус" и "Сан-Хосе" свои ближайшие матчи проведут без болельщиков.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба, за пределами Китая больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

Теги
Фазель, РенеОтмена соревнований из-за коронавируса
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